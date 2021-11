Michael Christensen delte ved 8-timers løbet i Bahrain en Porsche med bilens to faste kørere Kevin Estre og Neel Jani. Estre og Jani lå inden løbet á point i VM stillingen med Ferrari's to kørere Alessandro Pier Guidi og James Calado.

Det betød, at den af de to biler, der sluttede forrest, ville løbe med VM-titlen ligesom det også ville være afgørende for VM for konstruktører. Michael Christensen kunne ikke vinde VM-titlen for kørere, da han ikke har deltaget i alle VM-løb.



Blev påkørt 12 minutter før målstregen

Som ventet udviklede løbet sig til at blive en sekundduel mellem de to rivaliserende biler. Med kun 12 minutter tilbage af det 8 timer lange løb førte Porschen med Michael Christensen bag rattet. Han havde længe haft Ferrari'en med Pier Guidi bag sig, til trods for at Ferrari'en var på friskere dæk. Men så gik det galt.

Pier Guidi påkørte Porschen direkte bagi, med det resultat, at Michael Christensen spandt af banen.

Christensen kom tilbage på banen, men langt bag den nu førende Ferrari. Ferrarien fik dog besked på, at give placeringen tilbage, men Christensen var nødsaget til at tage et sidste pitstop for brændstof.

Til trods for, at Ferrari også var nødsaget til et sidste pitstop, trak løbsledelsen straffen tilbage og Ferrarien kørte til de flestes undren først over målstregen og blev udråbt til vindere af løbet og dermed vindere af VM for kørere og VM for konstruktører.



Podieceremonien blev selvsagt afviklet med tre skuffede Porsche kørere, der forlod podiet straks efter nationalmelodierne.



Porsche har efterfølgende indgivet protest mod løbsresultatet.

Se episoden med Ferrari vs Porsche

Her er højdepunkter fra 8-timers løbet - hop frem til 4:12 min. for at se episoden (den er styg):