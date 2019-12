Ung dansker bliver fabrikskører hos Ferrari

En drøm er gået i opfyldelse for den blot 22-årige danske racerkører Nicklas Nielsen, der mandag er annonceret som ny fabrikskører hos Ferraris GT-motorsportsteam, Competizioni GT. Det er første gang, en dansker har indgået en fuldtidskontrakt med Ferrari, og Nicklas skal allerede køre sit første 24-timers Le Mans til juni.

Kørte første løb i 2017

"Det er så stort, at jeg stadig ikke selv har fattet det. Min rejse har været relativt kort, men utrolig effektiv. Jeg kørte mit først GT-løb for Formula Racing i efteråret 2017, og min første fulde sæson kom året efter, hvor jeg sikrede det europæiske Challenge-mesterskab og verdenstitlen. I år har været helt fantastisk med et mesterskab i European Le Mans Series plus en deltagelse i World Endurance Championship, og at kunne slutte året med en af de mest eftertragtede kørerkontrakter i hånden, er ganske enkelt fantastisk. En kæmpe tak til alle dem, som har været omkring mig undervejs, og særligt til Formula Racing, som puttede mig ind i en Challenge-racer for to år siden for at se, hvad jeg kunne" lyder det fra Nicklas Nielsen.