Udskældt HALO-bøjle reddede Grosjeans liv

Kritikken er forstummet

Flere Formel 1-kørere inklusive Romain Grosjean har tidligere været ude med riven efter Haloen og kritiseret den for at påvirke sporten i en negativ retning. Han har blandt andet udtalt, at det ikke har særlig meget med Formel 1 at gøre og at det ikke er en del af sportens DNA.

Nu har piben imidlertid fået en anden lyd og Grosjeans hylder sin Halo og giver den æren for, at han stadig er i live efter weekenden.

Mange andre har været ud med lignende udtalelser, her i blandt George Russel som er taknemmelig for udviklingen i sikkerhed og frygter, at det havde været et helt andet scenarie hvis Haloen ikke havde været tilstede.

