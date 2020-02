Touring-klassen vender tilbage til Copenhagen Historic Grand Prix

Elektrisk premiere

Som noget helt nyt får TCR’s nye, elektriske satsning premiere i år - og her bliver København ét af i alt fire steder, hvor den spritnye serie får premiere.

At det er lykkedes at hente ETCR til hovedstaden glæder TCR Denmarks promotor Martin Jensen, som ser frem til at vise hele TCR-organisationens pallette af biler frem for det danske motorsportspublikum:

"At det samtidigt kan kombineres med en danmarkspremiere på elektrisk ræs er storartet. Vi ser frem til at vise fremtidens TCR koncept for hele verden - og jeg er ikke i tvivl om at ETCR er et kæmpe plus for motorsporten, for løbet og for hovedstaden. Dejligt vi kan starte med ETCR på Bellahøj."

Electric TCR, forkortet ETCR, har foreløbigt deltagelse fra Alfa Romeo, Hyundai og Cupra og byder på fuldt elektriske standardvogne med baghjulstræk og to motorer, der i alt yder 500 kilowatt eller hvad der svarer til 670 hestekræfter.