Top 5 | Verdens bedste Formel 1-kører er....

#5 Michael Schumacher. Aktiv 1991-2006 + 2010-12

307 Formel 1 løb, 91 Grand Prix sejre

Da Schumacher sluttede hos Ferrari efter 2006-sæsonen, var hans vinder-procent 36,54. Han vendte tilbage til Formel 1 hos Mercedes i 2010, men tre sæsoner indbragte ikke flere grandprix-sejre, og fik procenten reduceret til 29,64.

Schumacher blev ofte beskyldt for at lave forholdsvis mange fejl, og det er en kendsgerning, at han var involveret i mange sammenstød. Men begge dele skyldtes, at hans udprægede sejrsvilje tvang ham tættere på grænserne end alle andre.

Hvis der er noget der trækker ned i bedømmelsen af Michael Schumacher fantastiske karriere, er det hans stædige insisteren på altid at være førstekører.