Tom K hylder Le Mans: "Jeg så John Nielsen vinde i sin Jaguar i 1990 som den første dansker"

Tom's første Le Mans-sejr i 1997

“Klokken 11.30 ​overtog jeg atter rattet, og efter de fire nattestints følte jeg mig stadig helt smadret. Jeg skulle fortsat lægge pres på, og jeg tvivlede på, om jeg fysisk kunne stå for belastningen sammen med et sæde, der gnavede, forkrampede fingre og forbindinger, der sled hul i huden. Michele mærkede min bekymring og lovede, at min træthed ville gå over efter et par omgange. Han fik heldigvis ret, og da jeg med små to timer tilbage af løbet så røg efter den anden chikane på Mulsanne-strækningen, håbede jeg på, at det var den førende Porsche. Det var det. Da jeg kørte forbi, stod flammerne op fra nummer 26, men heldigvis var køreren, Ralf Kelleners, sluppet ud af bilen. Han stod opgivende ved autoværnet, og selv om jeg måske burde have følt medlidenhed med ham, kaldte jeg teamet over radioen og råbte: ‘Did you see it? Did you see it?’

Ralf Jüttner ​svarede roligt: ‘Yes. Cool! Now focus,'” fortæller Tom Kristensen i bogen.