Tom K vinder Race of Champions i Mexico

Der var en dansker øverst på sejrsskamlen, da verdens hurtigste racerkørere dystede mand mod mand på en midlertidig racebane på Foro Sol-arenaen i Mexico City søndag.

Team Nordic’s Tom Kristensen og svenske Johan Kristoffersson tog sejren på en solfyldt søndag eftermiddag i storbyen. Det skete efter en turnering i forskellige biler: Den mexicanske kulfiber trackday-bil VUHL 05 ROC Edition 2019, Ariel Atom Cup, Stadium Super Truck, RX Supercar Lite, Speed SXS UTV, KTM X-Bow og ROC Car.

Le Mans-kongen og den regerende FIA World RallyX Champion Kristoffersson vandt finalen mod Team Germany. I det første heat slog Tom K den firedobbelte Formel 1-verdensmester Sebastian Vettel 2-1 i bedst ud af tre.

FIA Formula 3 European Champion Mick Schumacher svarede igen ved at slå Kristoffersson 2-0. Men Tom K, der deltog i Race Of Champions for 15. gang, var for stærk i finalen, og kørte ROC Nations Cup trofæet hjem til Team Nordic.