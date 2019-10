The Dane Train med Marco og Nicki vinder 6-timers løb i Japan

Sørensen startede fra en 3.-plads og kørte sig en plads op inden for den første time. Starten var et spektakulært slagsmål mellem de tre bilmærker i GT Pro, Aston Martin, Porsche og Ferrari, og Sørensen kom i front i forbindelse med et hurtigt pitstop.

Duoen tabte midlertidigt føringen til Alex Lynn (GB) og Maxime Martin (BEL) i søsterbilen #97, men erobrede den tilbage efter en kort periode med regn.

Det var den femte sejr for Thiim og Sørensen i the Dane Train, og den tredje for Vantage GTE i de seneste seks WEC-løb. Danskerne er nu på en andenplads i GTE Pro kørermesterskabet, mens det samme gælder for Aston Martin i konstruktørernes mesterskab.