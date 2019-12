De første løb i TCR Denmark, er på plads

Her skal bilerne køre ræs

De seks løb består af en blanding mellem etablerede baner og bybaner. Og løbsledelsen arbejder på at tilføje et syvende løb til rækken. De etablerede baner omfatter Jyllandsringen, Ring Djursland og Padborg Park, men også Classic Race Aarhus - et stort event i Mindeparken i hjertet af Aarhus - lægger asfalt til TCR-bilerne. I Aarhus løber eventet af stablen den 15-17. maj 2020 og forventninger er skyhøje.

"TCR har vist sig som et format, der internationalt har klaret sig godt på både bybaner og etablerede racerbaner. Jeg ser frem til, at vi leverer et brag af et ræs i Aarhus, for TCR befinder sig rigtig godt på bybaner, som man blandt andet har set det internationalt i Villareal og Macau. Jeg kan blot sige, at jeg glæder mig helt vildt" fortæller Martin Jensen.