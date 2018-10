Stor racer-weekend set med danske øjne

Straf spænder ben for Christina Nielsen

Ligeledes på Road Atlanta-banen til løbet Petit Le Mans var der mere dansk deltagelse i form af Christina Nielsen og hendes to teamkammerater. Patrick Long og Robert Renauer.



Porsche'n med den danske racerkører lå lunt i vinget, men da løbsdommerne mod slutningen af det 10 timer lange Petit Le Mans lørdag aften dansk tid tildelte Porsche-teamet en drive trough-straf for påkørsel af en konkurrent, brast håbet om sejr.



"Totalt antiklimaks! Vi skød en fantastisk fart og havde ført løbet i mere end to timer, da vi bliver tildelt en drive through-straf, som sender os ned på en sjetteplads. Vi fik straffen, fordi vi kom i nærkontakt med en konkurrent, som ender med at køre af banen, men selv efter at have set på onboard-videoen og sammenlignet med lignende episoder, som gik ustraffet hen, er vi slet ikke enige i afgørelsen. Men det er der ikke noget at gøre ved. Vi er dybt skuffede, men samtidig også bevidste om, at vi faktisk leverede varen i dag" melder den skuffede danske racerkører.