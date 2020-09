Skal du køre med i DM i digital motorsport?

"Carrera Cup er udgangspunktet for alle Porsches motorsportsaktiviteter, og derfor er det fantastisk at være med til at lancere en national virtuel udgave af serien i Dammark. Ikke mindst er det en blåstempling af ESR som promotor for digital motorsport i Danmark, og vi glæder os over at have teamet op med et så ikonisk sportsvognsmærke. De mange måneders planlægning skal komme både kørere og fans tilgode, for der er virkelig lagt i ovnen til et actionfyldt mesterskab med masser af udfordringer og underholdning," lyder det fra direktør hos ESR, Thor Qualmann.

Porsche Esports Carrera Cup bliver det nye danske digitale motorsportsmesterskab under Dansk Automobil Sports Union og Danmarks Idræts Forbund – og bliver således også efterfølgeren til Danish Esport Racing Championship, som i 2019 og 2020 for alvor samlede den danske liga inden for digital motorsport.