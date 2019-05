Sensationel start på Formel 3-mesterskabet for Christian Lundgaard

"Før weekenden havde jeg gerne solgt den for en samlet andenplads i mesterskabet" sagde Christian Lundgaard efter løbet.

Bilen var for hård ved dækkene

"Jeg er ny i serien og der er fortsat en masse at lære, så jeg er utrolig glad for weekendens resultat. Selvfølgelig er jeg rigtig ærgerlig over, at jeg mistede sejren lørdag, men vi fik vist, at vi har farten og det er positivt. Søndag var vores bil desværre lidt for hård ved dækkene. I den sidste sektor havde jeg intet greb og mistede for meget tid til konkurrenterne og kunne derfor ikke komme tæt nok på, til at kunne angribe på langsiden. Men ART Grand Prix er et stærkt team og jeg er sikker på, at vi får kigget på en masse data og kommer stærkt tilbage".