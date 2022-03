Sensationel Formel 1-sæsonstart: Sådan scorede Kevin en femteplads i Haas-raceren

Kevin Magnussen har tidligere udtalt, at han ikke var interesseret i at køre for et Formel 1 hold igen, efter bruddet med HAAS efter 2020 sæsonen.

Men de nye regler og de nye biler, betyder at Magnussen igen tror på, at han vil have mulighed for at være med i den sjovere ende af feltet, hvorfor han har valgt at droppe alle andre planer og således komme tilbage til Formel 1.

"Kevin er en nøglekomponent for vores succes i Formel 1, hvorfor det har haft stor betydning for os, at kunne indgå denne aftale," udtaler Steiner i pressemeddelelsen.

"Jeg vil gerne takke Gunther Steiner og Gene Haas, for at give mig denne mulighed, som jeg ærligt ikke havde forventet," lyder det fra Magnussen i pressemeddelelsen.

HAAS Formel 1 holdet, vil helt klart få et betydeligt løft, med den erfarne dansker i den ene af deres biler.