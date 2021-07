Se med når de 10 hurtigste biler fra Goodwood får pedal

8 | Sauber-Mercedes C9 | 52,27 sek.

C9'eren var resultatet af et samarbejde mellem Sauber og Mercedes. I 1987 debuterede prototype-bilen for første gang i Gruppe C, og selv om den ikke i første omgang væltede konkurrenterne, blev bilen i de kommende år meget succesfuld. Med en biturboladet V8 på 5 liter med 720 hk vandt C9 på hastighed, og det bragte en sejr i 1989 World Sportscar Championship. Senere samme år ramte C9 også 400 km/t på Mulsanne-langsiden i Le Mans. Det var en del af grunden til, at langsiden i dag er "afbrudt" af to store chikaner.