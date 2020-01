Se hvordan F1-kører laver det vildeste stunt i Dakar-rally

Siden den tidligere Formel 1 verdensmester Fernando Alonso forlod F1 i 2018, har han boltret sig i andre løbsserier – ikke mindst Le Mans, hvor han vandt med Toyota i 2019.

Siden har han skiftet baneraceren ud med en ægte offroader – stadig en Toyota. Fernando kører således "The Dakar" i en Toyota Gazoo Racing HiLux, og her giver han den også fuld gas.

På 10. etape onsdag undervurderede han hældningen på en sandbanke, og angreb den i en lidt for skarp vinkel, hvilket resulterede i, at han rullede rundt to gange, inden han landede på hjulene igen. Se uheldet i videoen herunder.

Bilen var tilsyneladende ikke mere medtaget, end at den kunne køre videre, og det var, hvad Alonso gjorde. Bilen holdt stille i 12 sekunder, før den fortsatte. Fernando kom i mål som nr. 55, 1 time og 17 minutter efter etapevinder Carlos Sainz, som dermed cementerede sin samlede 1. plads i rallyet.

Etape i to dele

Uheldet skete bare to km inde på en 608 km lang marathon-etape. Alonso, der har Dakar MC-veteranen Marc Coma som navigatør og co-driver, er efter dagens etape på en samlet 14. plads.

At det er en marathon-etape betyder, at kørerne ikke må modtage hjælp til at servicere bilerne, inden de kører ud på det, der betegnes som anden halvdel af etapen dagen efter, hvilket kan blive et problem for Fernando Alonso.

Bedste Toyota er Nasser Al-Attiyah og Matthieu Baumel på andenpladsen. Løbet føres af rally-legende Carlos Sainz – far til Formel 1-piloten Carlo Sainz Jr. – med navigatør og co-driver Lucas Cruz.

"The Dakar" vises på Eurosport, som desværre er en af de kanaler, der er udgået af Yousee's kanal-udvalg. Et resumé af etaperne kan dog også ses på RedBull TV. Se det her.