Se den vilde V8-hyper-motor fra BMW

640 V8-hk

Imens vi venter på, at det går løs, kan vi da nyde billederne af BMW's nye og meget flotte motor, som de selvfølgelig håber skal bringe dem langt i mesterskabet og måske endda til en sejr på Le Mans.

BMW har også præsenteret et estimat af, hvor mange hestekræfter det nye bæst kan producere, og selv om tallet nok kan nå at ændre sig en smule, så ligger estimatet på 640 hk. P66/3-motoren kommer til at kunne tage 8.200 omdrejninger i minuttet og har en slagvolumen på fire liter.

Selv om de indledende tests er overstået for BMW med et succesfuldt resultat, bliver det alligevel alvor på en anden måde, når den lægges i bilen, og BMW'en slippes løs på racerbanerne. Det er her, den skal stå den endelige prøve, men indtil da kan vi nyde synet.