Schumacher fylder 50 år - han kæmper fortsat

Familien uddyber i deres udtalelse dog indirekte årsagen til den manglende information, nemlig at dette er Michael Schumachers eget specifikke ønske: ”Vi beder om forståelse for, at vi i overensstemmelse med Michael [Schumachers] ønske fortsat vil værne om hans privatsfære, især når det drejer sig om et så følsomt emne som hans helbred.”



Her følger en oversættelse af Schumacher-familiens Facebook-opslag:



Vi glæder os over og er af hjertet taknemmelige for, at I i morgen [den 3.1.2019] kan fejre Michaels 50. fødselsdag sammen med ham og sammen med os. Som en gave til ham og til os har Keep Fighting Foundation skabt et virtuelt museum. Den officielle Michael Schumacher-app offentliggøres i morgen, så vi alle kan mindes Michaels succeser i fællesskab. Appen er endnu en milepæl i vores bestræbelser på at leve op til hans og jeres forventninger ved, at vi fejrer det, som han har præsteret. Vi ønsker jer god fornøjelse med den.



Michael kan være stolt over det, han har opnået - og det er vi også. Derfor mindes vi hans succeser med udstillingen Michael Schumacher Private Collection i Köln, ved at offentliggøre minder på de sociale medier og ved at fortsætte det almennyttige arbejde via Keep Fighting Foundation. Dermed ønsker vi endnu engang at rettet blikket mod hans sejre, hans rekorder og hans jubel.



I kan være sikre på, at han er i de bedste hænder, og at der bliver gjort alt menneskeligt muligt for at hjælpe ham. Vi beder om forståelse for, at vi i overensstemmelse med Michael [Schumachers] ønske fortsat vil værne om hans privatsfære, især når det drejer sig om et så følsomt emne som hans helbred. Desuden vil vi gerne udtrykke vores dybfølte tak for jeres venskab og ønsker, at I må få et godt og lykkeligt 2019.