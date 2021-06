SÅDAN! Mindst tre år mere med race i København

Kun som gadeløb i København

Fra og med i år bliver elbilerne i Pure ETCR-løbene omdrejningspunktet for løbsweekenderne.

Løbet i København bliver det eneste byløb i Pure ETCR-kalenderen, idet de øvrige løb afvikles på traditionelle racerbaner. I 2021 gælder det Spanien, Italien, Belgien og Sydkorea.

Det, er ifølge CHGP, en enestående mulighed for løbet og for København, hvorfor Wonderful Copenhagen og Sport Event Denmark har tilbudt at bakke op om arrangementet.

”Som det første danske CO2-neutrale racerløb ønsker CHGP at sætte retningen, og inspirere til, miljøvenlige initiativer. Derfor lanceres, som noget nyt i 2021, et Green City-område på Bellahøj Park, hvor temaet er alle former for miljøvenlig mobilitet”, hedder det i en pressemeddelese fra organisationen.