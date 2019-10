Så er det officielt: Jan Magnussen stopper hos Corvette Racing

Gennem de seneste 16 år har Jan Magnussen sikret 35 løbssejre ud af 154 starter. Danskeren har for Corvette Racing vundet fire IMSA-mesterskaber, fire sejre i 24-timersløbet på Le Mans, fem sejre i 12-timersløbet på Sebring samt en uforglemmelig triumf i 24-timersløbet på Daytona. Han har siden 2012 været fast makker med spanske Antonio Garcia.

Jan: Jeg er ikke færdig som racerkører

"Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg er glad for at sige farvel. Men tiden er inde, hvis der skal ske noget nyt. Jeg er 46 år, og jeg føler mig bestemt ikke færdig. Jeg elsker at køre ræs, og jeg er stadig sulten efter sejre og mesterskaber. Men hvis jeg skal nå at prøve nye udfordringer, skal det ske nu. Og jeg har en klar forventning om at stille op for et nyt team i 2020," siger Jan.