Ricciardo tosset på F1: "Fucking idioter!"

"Fucking idiots": Det mener Daniel Ricciardo om social media-teamet hos Formel 1.



Daniel Ricciardo er langt fra begejstret for, at ulykker i Formel 1 bruges som underholdning af det officielle F1.



Allerede efter Grosjeans alvorlige brandulykke sidste år gav australieren udtryk for, at det var forkert at vise ulykken igen og igen.



I et interview med square mile gentager Ricciardo sin kritik: "Sidste år postede Formel 1 „Årets top 10 øjeblikke i F1“ på deres sociale medier – og otte ud af de ti var ulykker. Jeg tænkte bare: "I er jo fucking idioter!"



Rent faktisk kan man finde Top 10 Dramatic Moments of the 2020 F1 Season! på Formel 1’s officielle youtube-kanal. - en video hvor over halvdelen af videoerne består af ulykker.



Desuden findes der en ekstra video, der kaldes The 10 Most Dramatic Crashes of the 2020 F1 Season.



Ricciardo har absolut ingen forståelse for, at ulykker skal være underholdning for seerne: "Måske synes 12-årige, at sådant indhold er ret cool, og det er ok, for de ved ikke bedre. Men vi er ikke børn længere. Gør det bedre næste gang,“ udtaler Ricciardo rettet mod F1’s SoMe-team.