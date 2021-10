Race i Aarhus aflyst i 2022

Arrangørerne bag Classic Race Aarhus (CRAA) meddeler, at racet ikke bliver til noget næste år.

Efter et aflyst arrangement i 2020 og et udskudt i 2021, må CRAA konstatere, at arrangementet i september blev en underskudsforretning for både organisationen bag, og mange af de boder og bidragydere, der stillede op til arrangementet i Mindeparken.

“Regnskabet er ikke endelig gjort op, men vi må konstatere, at vi kommer ud med et betydeligt underskud. Vi startede med efterslæb på mange fronter, da vi måtte aflyse vores arrangement i 2020 grundet Covid19-pandemien. "

"Corona-restriktionerne betød også, at vi var nødt til at flytte løbet fra maj 2021 til midt i september. Under festivalen var vi ramt af dårligt vejr med regn og voldsom blæst – det betød markant færre gæster, og at omsætningen i boder og barer blev stærkt begrænset,” udtaler løbets direktør, Poul Dalsgaard, i en pressemeddelelse.

I samme understreger han dog, at der er tale om en time-out og ikke en endelig lukning af det traditionsrige Aarhus-arrangement. Men at der er brug for ny kapital, for at få løbet tilbage på bybanen.

36.000 gæster besøgte racet i år.