Hvem kan du møde?

Som ambassadører for Race for Riget står Jan Magnussen og Tom Kristensen. De to racerkørere er blandt de allermest vindende i Danmark, og har erfaring i alt fra NASCAR til F1.

Se de mest interessante kørere nedenfor.

Jan Magnussen

For 3.000 kr. kan du komme i sædet til højre for Jan Magnussen, når han giver den gas på gaderne omkring Grøndal Centret. Jan er en af de danske kørere, der har allerflest sejre under bæltet, og det endda i 24-timers løb som Daytona og Le Mans.

Tom Kristensen

Mr. Le Mans har ikke fået tilnavnet for sjov - den danske kører har sejre i mange serier over hele verden, men i 24-timersløbet ved Le Mans er han den mand, der har allerflest sejre. Ni gange har Tom sejret på den franske bane siden 1997, og seks af disse var endda i træk.

Jesper Carlsen

Jesper Carlsen har stor erfaring som racerkører igennem flere forskellige racerserier. Dertil har han været Kevin Magnussens højre hånd i Formel 1. Carlsen kendes dog bedst fra TV, hvor han har kommenteret løbsserier som Le Mans og stået som vært i den danske adaptering af TopGear.

Marco Sørensen

Er du interesseret i motorsport, har du med statsgaranti hørt vendingen 'The Dane Train', der beskriver et hold af Aston Martin-kørere, som hovedsageligt består af danskere. Togkonduktør er Marco Sørensen, der flere gange har kørt GTE-lokomotivet i mål til sejr.

Michelle Gatting

Motorsporten åbnes gradvist for kvinder, og blandt dem, der udvider denne tendens er Michelle Gatting. Hun har deltaget flere gange i 24-timers Le Mans, Porsche Carrera Cup, European Le Mans og den udgående serie, DTC, hvor hun var den første kvinde med en løbssejr.

Du kan finde den udførlige liste over kørere, og finde ud af hvilke biler de skal køre, her.