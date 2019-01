Power kvinder: Christina Nielsen og hendes 3 kvindlige sætter hurtigste tid i Daytona

Christina Nielsen: Vi har et stærkt hold

– Bilen føles virkelig god, selv om jeg ikke fik så meget tid i sædet, som jeg kunne bruge, da vi jo er fire kørere på holdet. Generelt gik testen godt, og vi har stadig nogle træningssessions til gode i dagene op til 24-timersløbet. Jeg ser virkelig frem til løbet, hvor vi for alvor kan komme ind i en rytme og forhåbentlig være endnu stærkere. Umiddelbart synes jeg, at vi har et rigtigt stærkt hold uden svage led, lyder det fra en henrykt Christina Nielsen.

– Det var fedt at være tilbage på Daytona! Selv om IMSA-serien byder på en ekstrem kort off season, hvor man har virkelig travlt med at få det hele på plads, så er ’The Roar’ den fedeste måde at starte året på. Især, når det går så godt, som det gjorde for os i denne weekend. Jeg kan ikke sige andet, end at jeg er meget forventningsfuld og føler, at jeg befinder mig i et stærkt og meget professionelt team.

Christina Nielsen var ikke den eneste dansker, som brillerede på Daytona International Speedway i weekenden. I den hurtigere GTLM-klasse lykkedes det nemlig også for Corvette-køreren Jan Magnussen at vinde prækvalifikationen sammen med Antonio Garcia og Mike Rockenfeller.

Christina Nielsen, som alene de seneste tre sæsoner har være på IMSA-podiet hele 19 gange – inklusive suveræne sejre i store løb som 12 Hours of Sebring og sekstimersløbet på Watkins Glen – stiller for sjette gang i karrieren op til 24 Hours of Daytona. Løbet afvikles i weekenden den 26.-27. januar.