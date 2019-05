Oplev skriget fra en Formel 1 til Aarhus Classic Race søndag

Hvad er planen?

"Den er at afholde tiårs jubilæum for Classic Race Aarhus på en måde, så gæsterne går hjem og tænker: "Det var ligegodt dælens!" De skal have en oplevelse af, at det var meget større og bedre, end de havde forventet," siger direktør for Classic Race Aarhus, Mike Legarth til Bil Magasinet.

Hvad foregår der?

"Vi afholder et motorsportsevent, der er et tilløbsstykke for alle aldre af gæster og for turister fra hele verden. 1000 frivillige, 300 deltagende motorsportsteam og forhåbentlig mere end 40.000 gæster vil opleve en motorsportsfest, der skaber en ekstra omsætning for hoteller, restaurationer og andre brancher i Aarhus på mindst 10 mio. kr. Det skal være en både spændende og dramatisk weekend."

Tag hele familien med til Aarhus

Er det et familiearrangement?

"Ja, for vi har de seneste år gjort meget ud af, at der er noget for alle. Børnene har deres eget område med legeplads, klatrebane, gæsteoptræden af The Flying Superkids fra Aarhus og en musikscene for børn med Mek Pek som vært. De ældre kan slentre gennem Goodwood Street med tidstypiske stande og udklædning, og for motor-tosser er her konstant underholdning på banen for både øjne og ører. Man kan opleve kørere fra hele verden og vores egne Tom Kristensen, John Nielsen, Jan Magnussen og mange flere."