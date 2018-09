Ny racingserie med 20 eldrevne Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace er på vej ud til de danske forhandlere, og mere end 50 danske kunder har betalt depositum og bestilt bilen.

For at hype den nye elbil har Jaguar Land Rover indgået et sponsorsamarbejde om en supportserie med arrangøren af Formula E.

Det første løb i den nye sæson køres lørdag den 15. december i Ad Diriyah i Saudi Arabien. Her køres første afdeling af den globale løbsserie, der i alt består af 10 løb.

Løbet finder sted før Formula E løbet, og der køres på de samme baner. eTrophy serien giver mulighed for nye talenter, der kan vise hvad de kan, og for at vise I-Pace som racerbil.

Op mod 20 I-Pace på banen

“Det bliver et stolt og historisk øjeblik for Jaguar, når op mod 20 I-Pace eTROPHY racerbiler stiller til start. Tilskuerne kan forvente masser af action til løbene. Vi rejser til nogle af verdens mest fantastiske byer, og med os bringer vi en helt ny form for street race. Ræs, der inspirerer næste generation af elbilsejere,” siger Marion Barnaby, Championship Manager, Jaguar I-PACE eTROPHY.

Senere her i september vil de forskellige teams rejse til det ikoniske Silverstone, hvor de modtager deres Jaguar I-Pace racerbiler, og tager del i de første test.