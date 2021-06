Nürburgring omdøber sving og opkalder det efter Sabine Schmitz

Født til ræs

Der er ingen tvivl om, at Sabine Schmitz er en dygtig racerkører, og at hendes præstationer taler for sig selv. Det er heller ikke just besynderligt, at Sabine Schmitz har præsteret så flot på netop Nürburgringen. Sabine Schmitz er nemlig vokset op lige ved siden af den verdenskendte bane.

Det er af samme årsag ikke et helt tilfældigt sving, som fremover hedder Sabine-Schmitz-Kurve. Svinget, som tidligere blev kaldt Nordkehre, er det første sving, man møder, når man drejer af fra Grand Prix-delen af Nürburgring, ind på den såkaldte Nordschleife. Nordkehre ligger lige op af Nürburg, som er den by, hvor Sabine Schmitz voksede op.