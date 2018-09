Nu skal motorsport på skoleskemaet

Hvad lærer eleverne?

Læringen kommer fra den store mængde data, der er forbundet med motorsporten og som giver mulighed for at kombinere fag som matematik, fysik, historie, samfundsfag og idræt. Efter de unge har trykket på speederen er det tilbage på skolebænken for at arbejde videre med dataene.

”I DIF mener vi, at idrætten skal påtage sig et samfundsansvar – blandt andet ved idrætten engagerer sig i åben skole-samarbejdet. Dette projekt kombinerer glæden ved at dyrke idræt med muligheden for at bruge idrætten til at skabe inspirerende læring i folkeskolen. Jeg er slet ikke i tvivl om, projektet bliver til gavn for eleverne, motorsportsklubberne og det danske samfund,” siger Mikkel Nørtoft Magelund, der er leder for bredde og motion i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Målet er, at sporten skal fremme elevernes interesse for de naturvidenskabelige fag og forhåbentlig også interessen for at søge ind på erhvervsuddannelserne.