Nu er det afgjort: Kevin rykker en plads frem efter USA's Grand Prix

"Jeg er enormt glad! Tidspunktet kunne ikke være bedre. For teamet er det enormt vigtigt at få point i et amerikansk grandprix. Samtidig er det stort, at vi lykkedes med det i samme weekend, som vi har annonceret et stort sponsorat med MoneyGram. Selvfølgelig er jeg skuffet over at miste en position til Sebastian (Vettel, red.). Men det overskygger ikke, at vi sluttede med et resultat, som vi ikke turde drømme om ved løbsstart. Det lykkedes kun på grund af den ét-stops-strategi, som teamet lagde. At et så lille hold kan ende op i en kamp som den, vi udførte i dag, er fantastisk," lyder det fra Kevin Magnussen.

Niendepladsen udløste to VM-point til Kevin Magnussen. Efter løbet blev danskeren imidlertid rykket frem til en ottendeplads grundet en straf til Alpine-køreren Fernando Alonso, hvilket giver Kevin Magnussen fire VM-point med fra Texas.

