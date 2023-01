Naboer til dansk racerløb kræver stor erstatning

Mange tusinde har glædet sig over sommerens to danske byracerløb CHGP og Classic Race Aarhus, i henholdsvis i København og Aarhus, men nogle få glædede sig ikke.

Faktisk føler syv grundejere sig så generede i Aarhus, at de nu har lagt sag an mod Aarhus Kommune med krav om 210.000 kr. i erstatning hver for de gener, de er blevet påført over flere år som følge af arrangementet.

Helt konkret skal beløbet dække refundering af udgifter til genhusning af de syv klagere, i de dage, løbet blev afviklet i 10 år. skriver Aarhus Stiftstidende med henvisning til JP Aarhus.

Løbet er kørt

Classic Race Aarhus holdt racerfestival på en 2,6 km lang bybane etableret i Mindeparken i Aarhus første gang i 2010. I 2020 blev løbet ikke afviklet på grund af corona, og året efter blev løbet flyttet fra maj til september af samme årsag, men kort efter meddelte folkene bag, at løbet ikke kunne løbe rundt, og at det derfor var kørt for sidste gang.

Det holder dog ikke de syv naboer tilbage fra at rejse krav mod kommunen. Løbet har i flere år været på kant med naboer, og der har heller ikke været fuld opbakning til det farverige racerarrangement i Aarhus byråd.

I alt 1.470.000 kr. i erstatning

Faktisk rejste de syv borgere krav om erstatning allerede i 2018. Det afviste kommunen, men teknikaliteter omkring racets kommunale tilladelse gør nu, at de syv borgere fortsat kan rejse erstatningssag mod Aarhus kommunen, ifølge JP Aarhus "under henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskommissions artikel 8, der blandt andet sikrer retten til privat- og familieliv."

Oprindeligt ville de syv borger have 310.000 kr. I erstatning hver. Nu lyder kravet på på 210.000 kr. fra hver borger eller i alt 1.470.000 kr.