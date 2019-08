Ta' til Danmarks smukkeste motorløb i weekenden

Det er gratis at være tilskuer, når landets smukkeste motorløb, Munkebjerg Hillclimb, køres på søndag (11. august 2019) fra Vejle Fjord op Munkebjerg-bakke til målet ved Munkebjerg Hotel.

Der vil være klassiske biler fra 1933 frem til 1990, som alle dyster mod stopuret, så der burde være noget for en hver smag.

Den historiske rallykører Heino Mejer fra Horsens har i sin lynende hurtige Volvo 242 Turbo fra 1983 vundet løbet to gange, og han er favorit til at tage sejren for tredje gang.

Er man mere til klassiske køretøjer fra 1950'erne og frem, kan man nyde biler af alle typer fra Fiat 600 Abarth over Austin Healey Sprite og Lotus Seven S1 til Mercedes 230SL. Udenfor løbet vises en kortege af Porsche'r fra fabrikkens første 25 år med modeller som 356, 911, 914 med flere.