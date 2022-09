Motorsportscenter taget som gidsel af naboer

Motorsport Center Fyn åbnede et nyt, flot, godkendt center uden for Odense i begyndelsen af 2020, kun for at lukke det igen den 23. december samme år.

I mellemtiden mente en biolog at have set æg fra dyrearten Stor vandsalamander i den lille sø, der ligger på motorsportscentrets område, og da den er fredet, var det nok til at feje den ellers vedtagne lokalplan af banen og centret måtte lukke.

Nu kan centret snart genåbne, men naboerne truer med at trække det i langdrag med nye klager.

Folkene bag Motorsport Center Fyn er frustrerede og føler sig spændt for et klagesystem under falske forudsætninger.

“Helt fra starten har vi oplevet uvilje fra flere naboer. Den skyldes givetvis frygt for støj. Det er vi selvfølgelig kede af, men vi mere end lever op til de krav, der er stillet, så det kan de ikke klage over. Vi oplever at de i stedet benytter alle andre klagemuligheder, bare for at gøre livet surt for os, og her er miljøreglerne en villig løftestang”, forklarer Steen Fredsøe Sørensen, der står for driften af Motorsport Center Fyn.