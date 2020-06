Mikkel Jensen tog sejren på Nürburgring i flyvende BMW

"Superfedt at kunne levere en sejr til teamet, og naturligvis en stor tilfredsstillelse at kunne tage fra Nürburgring med en oplevelse af, at vi umiddelbart har gode betingelser for at kunne være med til at kæmpe om sejren i 24-timersløbet til september," lyder det.

Næste opgave for Mikkel Jensen omhandler imidlertid et helt andet 24-timersløb, da danskeren om 10 dage drager til Frankrig for at møde og teste den LMP2-racer, som han skal køre på Le Mans til september for G-Drive-teamet.