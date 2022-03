Mikkel Jensen tester Peugeots Le Mans-racer: "Den er tungere end jeg havde regnet med"

Tungere end andre racerbiler

“Det er mest vægten på bilen, som jeg har skulle vænne mig til. De her hypercars er meget tungere end en LMP2 racer, som jeg har kørt før. Men jeg har også kørt noget DTM (Deutsche Tourenwagen Masters, red.), og det minder lidt om de gamle DTM-biler – de er stadig hurtige, men man har lidt mere vægt med rundt,” siger Mikkel Jensen.

“Man kan særligt mærke det i lavhastighedssving, men så når vi kommer over 120 km/t, slår firehjulstrækket til, og så mærker man det mindre, så er det bare afsted. Men ved de lave hastigheder kan det være en udfordring.”

Selve projektet med den nye hypercar har også en særlig plads hos Mikkel Jensen, som beskriver sammenholdet i det store Peugeot-team:

“Det giver en helt anden energi og motivation at være med fra starten, og forhåbentlig, når vi også får nogle resultater sammen, bliver det endnu bedre. Der er rigtig mange følelser involveret, og selvom det er et stort team, så bliver man meget tættere i forhold til, når det bare er sådan noget arrive and drive, hvor man bare kommer for at køre et løb.”

Stresstester materiellet

Mikkel Jensen har allerede kørt en test i bilen, før vi møder ham i Barcelona, og han forklarer, at hvor det i første omgang handler om at teste alt igennem og se, om materialet faktisk kan holde til at blive belastet, har man nu et lidt andet fokus:

“Det handler om at putte kilometer på motor, gearkasse og materialet generelt, men nu går vi over til at fokusere mere på performance.”

Det er planen, at bilen skal udsættes for kvalifikationslignende prøvelser, men i lige så høj grad er det vigtigt, hvorvidt bilen kan holde til længerevarende pres og belastning. Derfor kører Peugeot deres nye hypercar igennem test, der varer mere end 30 timer.