Dansk racerkører sejrer i 12-timers løb: Vinder LMP2-klassen i berømt løb i Florida

Mikkel Jensen sikrede natten til søndag dansk tid et af de store trofæer, da han sammen med teamkammeraterne Ben Keating og Scott Huffaker og resten af holdet bag PR1/Mathiasen Motorsports vandt LMP2-sejren i 12-timersløbet på Sebring International Raceway.

Det er andet i år træk, at den dansk-amerikanske tro vinder det prestigefyldte langdistanceløb i Florida, og det skete efter et løb, hvor alt fungerede forrygende fra start til slut.

"Det er kæmpestort, det her! Andet år i træk med en klassesejr på Sebring. Svært at fatte, men samtidig så utroligt velfortjent for hele teamet, især efter vores skuffende Daytona-løb i januar," fortæller Mikkel Jensen.

Et Sebring helt uden fejl

"Vi kørte et rent og perfekt ræs fra start til slut, helt uden fejl eller tekniske problemer. Ben Keating sendte os stærkt afsted fra en pole position, kørte tre suveræne stints og gav os et godt forspring fra start. Temperaturen var virkelig høj på Sebring i år, så det handlede om at overleve de første timer at løbet. I anden halvdel af løbet skiftede Scott (Huffaker, red.) og jeg med at dominere ræset og fortsatte stille roligt med at udbygge forspringet," lyder det fra Mikkel Jensen.