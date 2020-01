12. Hvordan er udsynet - du ligger vel nærmest ned?

"Udsynet er faktisk rigtigt dårligt i LMP2, en del værre end LMP3, jeg tidligere har kørt. Selve cockpittet er lavet så lille og lavt som muligt for at minimere vindmodstanden, og det hjælper bestemt ikke på udsynet. Det, man vil kalde a-stolperne på en personbil, tager også meget af udsynet, så det handler lidt om at vide, hvor man kører, for du kan ikke altid se det. Men det er ens for alle, så man må bare vænne sig til det."

Hurtige og konstante tider er ikke det samme

13. Hvor mange kilometer eller timer skal du have i en bil som denne, før du kan sætte konstante tider?

"Det er svært at sige. Jeg ramte meget hurtigt en god pace i Bahrain. Havde forberedt banen hjemmefra i simulator, for bilen kan man ikke rigtigt forberede. Men man prøver at samle så meget erfaring man kan de første par omgange, inden man så giver den fuld gas. At køre hurtigt, og at køre konstant er dog to vidt forskellige ting. Jeg vil tro, det tager 5-15 dage i bilen alt efter hvem man er, for at opnå sin maksimale pace og køre konstante tider."

14. Hvordan afsøger man en bils grænser under en test - du skal køre hurtigt, men du vil samtidig ikke være den, der ryger i græsset (eller muren)?

"På banen i Bahrain er der store afkørselsarealer. Det hjælper lidt på det, og man ved i hvilke sving, man kan prøve grænser af. Jeg har aldrig kørt en bil med så meget downforce, så det tog lidt tid at finde grænsen. I starten går man all in i de sving, hvor bilen ikke går i stykker, hvis det går galt, og holder en smule tilbage i andre sving."