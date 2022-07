Mikkel Jensen efter VM-debut for Peugeot med tekniske udfordringer: "Vi fik sikret en masse vigtig viden"

Mikkel Jensen blev søndag den første dansker til at konkurrere i Hypercar-klassen i FIA World Endurance Championship, da han tog det grønne flag i den nye Peugeot 9X8 til fjerde afdeling af VM-serien på Monza.

De to Peugeot-teams og den helt nye Hypercar 9X8 har haft knap halvandet års forberedelse sammen og stillede op i et rigtigt løb for første gang. Det skete efter mange timers arbejde i simulator og 15.000 km test.

Fangede Hypercar-feltet

Danskeren måtte starte allerbagest i det 36 biler store felt, da han under lørdagens kvalifikation missede at sætte en omgangstid grundet tekniske udfordringer med den nye racerbil.

Det dansk-fransk-britiske trekløver havde ellers vist gode takter under forberedelserne, og Jensen skulle da også kun bruge seks omgange på at komme forbi GT- og LMP2-bilerne og fange det hurtige Hypercar-felt.

Herefter var det desværre slut for danskeren, som pludselig mistede power og måtte standse midt på banen, hvilket iværksatte en Full Course Yellow.

Mikkel Jensen formåede dog at få startet bilen og rullet den retur til pitlane, hvor mekanikerne fra Team Peugeot TotalEnergies kastede sig over teknikken. Efter noget tid lykkedes det for det franske hold at få bilen på banen igen, nu med Paul Di Resta bag rattet, men vedvarende problemer betød, at bilen i sidste ende blev trukket ud af løbet.