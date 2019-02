Michelle Gatting har et mål: 24-timers Le Mans

I weekenden kørte Michelle Gatting LMP3-racer for første gang. Det skete i sæsonfinalen i den asiatiske Le Mans-serie, hvor hun var hyret af det schweiziske urfirma Ricard Mille som en af tre kvindelige kørere i 4-timers løbet i Sepang, Malaysia.

Vi fangede Michelle inden afgang for at køre, hvordan det står til, og hvordan det går med at nå det altoverskyggende mål i hendes karriere: At køre (og vinde!) 24-timers løbet i Le Mans.

Hvad er planen i Malaysia?

"Jeg skal køre mit første løb i en LMP3-racer i den sidste afdeling af den asiatiske Le Mans-serie. Sammen med to andre kvinder bliver mit job at repræsentere motorsportsforbundet FIA's Women in Motorsport på bedste vis. Og jeg glæder mig helt enormt!," lød det fra Michelle Gatting.

En LMP3-satan med 470 hk

Hvad er FIA Women In Motorsport?

"Women in Motorsport er en afdeling i FIA med fokus på kvinder i sporten med den tidligere rallykører Michéle Mouton i spidsen."

Hvad er en LMP3-racer?

"Det er en prototyperacerbil, altså en bil, der primært er lavet til at køre race. En rigtig hurtig satan med 470 hk og ikke særlig meget vægt. Det unikke ved en LMP3 er dens downforce, det er noget, som jeg aldrig har prøvet før."