Michael forlænger kontrakt med Porsche: Skal køre både 24-timers Le Mans og Nürburgring i 2022

"Jeg er rigtig glad for at være tilbage som Porsche fabrikskører" fortæller Michael Christensen.

"Porsches historie indenfor sportsvognsracing og Le Mans er unik, så jeg glæder mig til at komme tilbage i FIA WEC og på Le Mans med Porsche. Selvom jeg har kørt mange løb sammen med Kevin Estre i 2021, så bliver det dejligt igen at være faste makkere og jeg er sikker på, at 2022 nok skal blive godt. Og med de ændringer og planer der er for Porsche og Le Mans på sigt, så ser jeg frem til en spændende tid".