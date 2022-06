Michael er klar til at løfte arven fra Tom K ved Le Mans

Vi skal vinde - det hele

Michel Christensen blev nr. 4 i GTE Pro-klassen i en Porsche 911 ved dette års Le Mans. Det var han absolut ikke er tilfreds med, og ambitionen for den nye hyperbil og 2023-sæsonen er klar:

”Vi skal vinde. Det er målet – for teamet og for mig. Alt er sat op til, at vi kan vinde det hele. Både Daytona, Sebring og Le Mans, og det er også min ambition. Porsche er det mest vindende brand i de løb, og med det nye setup har vi alle chancer for at gøre det godt. Det kan godt være, det ikke lykkes, men i givet fald skal vi kunne se os selv i øjnene, og sige, at vi gjorde absolut alt, hvad vi kunne, for at det skulle lykkes”, siger Michael Christensen,