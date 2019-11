Michael Christensen vinder 4-timers løb i Shanghai

Christensen kørte et to timers dobbeltstint og skulle passe på dækkene, da han kun fik to nye dæk ved hans pitstop, da reglerne foreskriver, at hvert team kun er tildelt 3,5 sæt dæk til weekenden.

Trods de mange udfordringer holdt Christensen fast i tredjepladsen, men kort før Estre skulle tilbage i bilen til løbets sidste time, fik den førende Aston Martin #95, med Marco Sørensen bag rattet, en punktering på langsiden, hvilket bragte Christensen op på andenpladsen.

Porsche op på 2.-pladsen

Dækrester blev spredt på banen, hvilket sendte næsten alle biler i pit, da der var "full course yellow", hvilket betød alle kørte med nedsat hastighed. Porsche #92 mistede en placering i pitstoppet, men Estre kom ud på friske dæk og han fik kørt Porschen tilbage på andenpladsen. Estre sluttede mindre end 7 sekunder efter Ferrari #51, den samme Ferrari som Christensen blev sendt ud foran tidligere i løbet, hvilket kostede en 10 sekunders straf.

"Jeg synes, at særligt jeg var ramt af mange udfordringer i mit stint. Det er aldrig sjovt, at være den, der skal passe på dækkene, da man hellere vil kunne angribe. Og når jeg så samtidig skulle afsone en 10 sekunders straf, så var det svært. Jeg har fra bilen ingen chance for at vurdere, om jeg bliver sendt ud foran en anden bil i pitten. Vi får blot besked på at køre og så er det afsted," sagde MIchael efter løbet.