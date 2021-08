Michael Christensen: Sådan kommer du over et crash

"Hvad er det, der sker i uheldet?"

"Da jeg kommer tilbage til pitten lige bagefter og snakker med de andre, ville jeg ikke kommentere for meget på det, indtil jeg selv har set hvad der var sket på video. Jeg kommer ud af sving 1 efter at have lavet en lille fejl. Det sker lige efter, at vi har lavet det, der hedder et technical pitstop, hvor du må skifte bremser og de ting på bilen der måske kan være skadede. Det er noget alle skal gøre, og der havde vi lige skiftet forskellige ting blandt andet noget karosseri og nogle bremser. Det er ret mange ting vi skifter og derfor kører bilen også lidt anderledes. Det medfører min lille fejl.

"Der kommer en kører tæt på i sving 1, som får et bedre run ned mod svinget Eau Rouge. Det er mørkt og der er så meget lys på de bagvedkørende biler, at det føles som der er en, der kører lige bag dig med endnu mere lys end almindeligt langt lys, så det er svært at afstandsbedømme. Jeg føler, at jeg er foran ham i næste sving og går ind for at tage min ideallinje, som jeg altid gør. Det næste der sker er, at jeg mister røven på bilen og bliver nærmest styret direkte ind i betonvæggen. Jeg tænker først, at jeg er kommet til at lave en fejl og vi begge er endt i væggen. Jeg kan mærke med det samme at løbet er slut for os, sådan en betonvæg flytter sig ikke."