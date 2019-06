Forrykt dommerafgørelse koster Michael Christensen sejren på Nürburgring

"Jeg har aldrig været så skuffet over en andenplads” fortalte Michael Christensen efter løbet.

“Det er jo en fuldstændig sindssyg straf vi får. Normalt får man en drive-through for at overhale under gult flag, men vi får 5 min. 32 sek.! Regler er selvfølgelig regler, men jeg synes ikke straffen passer til forseelsen og vi føler alle, at vi fik stjålet sejren. Vi var klart de bedste og kørte et løb uden at ramme nogle, hvilket i sig selv næsten er umuligt. Og når man så kigger tilbage på, at vi burde have vundet på Sebring, burde have vundet på Le Mans og burde have vundet her, så er det bare slet ikke til at bære. Vi fik klart det største bifald af alle, da vi gik på podiet, men det er desværre en ringe trøst lige nu”.