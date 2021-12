Marco Sørensen skal køre 24-timers Daytona for Corvette Racing

Corvette Racing kan bryste sig af hele otte Le Mans-sejre i GT-klassen, tre sejre i GT-klassen på Daytona International Speedway, samt en enkelt generel sejr i Daytona.

Stolt over at køre Corvette

“Jeg elsker mentaliteten hos Corvette Racing. De har en fantastisk bil, hurtig og konstant, og efter hvad jeg ved, er det nogle virkelig gode mennesker, som jeg skal over og hilse på. Så jeg glæder mig rigtig meget til det her. Corvette Racing har altid været et fedt team for mig på grund af den måde, de kører racerløb på. De kører ræs, og de kører hårdt. Det er et team med en glorværdig historie, så når man bliver inviteret indenfor, siger man ikke nej!”, lyder fra Marco Sørensen.