Magnussen får stor chance i USA efter uheld

En plads i Formel 1?

Siden hans exit fra Formel 1 har Magnussen indtjent Chip Ganassi-holdet i IMSA fine point, og har allerede én sejr i løbsserien under bæltet. Det, kombineret med det nylige tilbud om en vikarpost i IndyCar, har fået mange til at overveje, om den danske racerkører står bedre, hvis han vil tilbage i Formel 1.

I et interview med Autoweek forklarede Magnussen dog, at han kun ville sige ja til et sæde i Formel 1, hvis det var hos enten Mercedes eller Red Bull. "Men det kommer jo ikke til at ske," sagde Magnussen, der primært kigger på hans Formel 1-dage som noget, der bliver i datiden.