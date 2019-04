Løbsresumé fra Bahrains: Sejr til Hamilton

En F1-racer uden hybrid er generelt en ret dårlig nyhed, og Ferrari's pitvæg og garage var nu reduceret til målløse statister, der kunne se den 21-årige kører sejle ned fra sin førerposition med 1-2 sekunder pr. omgang – hvilket er lysår i den branche.

En ellers sikker sejr var på den mest hjerteskærende måde smuttet mellem fingrene på den unge Ferrari-komet, som blot var tilskuer til Hamiltons overhaling og kort efter til den næste Mercedes med Valtteri Bottas ved roret.

Leclercs sejltur ned gennem feltet ville normalt være fortsat, men til den slagne Ferrari-kørers store held kørte en sølvgrå Mercedes-AMG GT R ud på banen – løbets Safety Car.

Årsagen var, at to hvepsefarvede Renaulter begge var stoppet umiddelbart efter Sving 1 med hver sin type motorstop. Daniel Ricciardo med en motor, der bare gik ud og Hülkenberg med et ”PUFFF” og efterfølgende røg ud af motoren. Særdeles mystisk exit til begge Renaulter indenfor selvsamme 3-5 sekunder og i samme sving.

Med kun få omgange tilbage sluttede Bahrains Grand Prix derfor bag Safety Car og med Hamilton som sikker vinder, med Bottas på andenpladsen og Leclerc humpende ind på tredjepladsen reddet af gong-gongen og en sølvgrå Mercedes stationcar.

Lad det være sagt med det samme: det var ikke Haas og Magnussens dag idet danskeren sluttede på en utilfredsstillende 13. plads. Efter kørerens eget udsagn fordi bilen bare var for langsom, især på langsiderne, hvor konkurrenterne blæste forbi danskeren. Der venter noget hjemmearbejde for det amerikanske team. Teamkammeraten Romain Grosjean måtte igen lide den tort at udgå i starten af et løb, denne gang efter en kontakt med Lance Stroll i Racing Point.