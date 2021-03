Løbsoptakt: Nu starter Formel 1-sæsonen endelig!

Sæsonstart

Sæsonen 2021 skydes i gang på banen i Bahrain, der med sine 15 sving, henlagt under kunstig belysning, som sædvanlig lægger op til at være et imponerende syn for tilskuerne. Formel 1 under solnedgangen i ørkenen kan altså noget ganske særligt.

Hvis ikke den manglende fysiske form, her først på sæsonen bliver et problem for kørerne, skal der nok opstå andre udfordringer, som kørerne skal arbejde med. Eksempelvis er vind altid et samtaleemne i Bahrain, lige som sand er en vigtig faktor, lokationen taget i betragtning.