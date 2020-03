Snøft! 24-timers Le Mans bliver nu udsat pga. corona-virus

I en pressemeddelelse har Automobile Club de l'Ouest forklaret, at beslutningen om at udsætte dette års 24-timers Le Mans kommer på "baggrund af den ændrede sundhedssituation relateret til coronavirus og de seneste af regeringens retningslinjer.”

De fortsætter: “Restriktioner er trådt i kraft i Frankrig og andre lande verden over for at bremse spredningen af coronavirus. Som konsekvens, har arrangøren Automobile Club de l'Ouestrundt sammen med FIA (Federation Internationale Automobile) og WEC (World Endurance Championship) valgt at udsætte 24-timers-racerløbet Le Mans, der oprindeligt var skemalagt til den 13.-14. Juni 2020."

Sidste gang løbet blev udskudt var i 1968, da løbet blev kørt i september som følge af protester, strejker og civile uroligheder i Frankrig i løbet af sommeren.