Le Mans testdag: Alonso sætter hurtigste tid i Toyota

Skuffet Christina

Christina Nielsen kørte løb i Detroit lørdag, og fløj direkte til Le Mans i en privat jet for at kunne nå testdagen. Det viste sig dog at blive en kæmpe skuffelse:

"Mit racerhjerte bløder en smule efter sådan en afslutning på weekenden. Vores Porsche kørte fra om morgenen, men da jeg skulle i den midt på dagen opstod der et problem, som det tog det meste af dagen at løse. Alle på teamet gjorde hvad de kunne for at få bilen ud, og den var klar de sidste 20 minutter af dagen. Desværre sprang et af bagdækkene på min første omgang i sjette gear på vej hen mod Arnage-svinget. Der var korrekt dæktryk, så vi ved ikke hvorfor. Jeg stiller derfor til start i Le Mans om to uger med kun én omgang på bagen fra testdagen. Jeg håber på bedre held i race weekend og er klar til at komme tilbage på hesten!," skriver Christina på Instagram.