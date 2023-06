Le Mans: Viser fremtidens racerbiler

Den nye Alpine skal markere, at mærket fremover skal stå for Renault's sportslige modeller. Racerbilen slår en designmæssig stil an, der skal gå igen i kommende gadebiler. Det er LMDh-reglementet for hybridbiler i Le Mans, der gør det attraktivt for bilproducenter som Renault at deltage, fordi ny teknologi kan overføres direkte til gadebiler.

Mystisk Alpine-navn

Racerbilen hedder Alpine A424_β. Det forklarer de ved, at det skal tage mærkets DNA ind i fremtiden: Terminologien med med et "A" efterfulgt af cifre med en 4-tal forrest hylder Alpine’s tidligere Le Mans-vindere. "24" signalerer 24-timers Le Mans og β skal vise en slutfase i udviklingen før lancering af den færdige racerbil.