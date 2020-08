Nedtur: 24-timers Le Mans køres helt uden tilskuere i år

De seneste 20 år har løbet i Le Mans udviklet sig til den største danske motorsportsbegivenhed på trods af, at det foregår mere end 1.300 km og 14-16 timers kørsel fra Danmark.

Der bliver ingen danskerlejre i Le Mans i år hverken fra K-Rejser, som Bil Magasinet har haft fornøjelsen af at være gæst hos 11 år i træk, eller Grand Prix Tours.

Det vil ikke være muligt for publikum at komme ind på det store baneområde i løbsweekenden, og det vil heller ikke være muligt at få et glimt et bilerne udefra under løbet.

Her kan du følge løbet

Til gengæld er der intensiv dækning af løbet via digitale platforme.

Vi anbefaler altid Radio Le Mans, som er motorsportens svar på P1 med en seriøs og underholdende live-dækning af kompetente reportere. Radio Le Mans kan streames gratis via nettet.

Det er også muligt at følge løbet og de syv deltagende danske kørere via den officielle app, som er udviklet til at være særdeles brugbar de seneste år.

TV2 Danmark sender 24-timers løbet på TV2 og TV2 Sport.

60 teams deltager i Le Mans

Der var oprindeligt 62 biler tilmeldt, men den reviderede startliste har reduceret dette til 60 biler. Toyota Gazoo Racing går efter den tredje sejr. træk, hvilket vil betyde, at de vinder 24 Hours Grand Trophy-trofæet og må tage det med hjem til Japan.

Der deltager to danskere i LMP2, tre i GT Pro og to i GT Am – vi vender tilbage med en oversigt over de danske kørere, når vi nærmer os løbet.